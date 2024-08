Aktorka ogłosiła, że ma nieoperacyjnego raka i zostały jej tylko trzy lata. "Miałam fantastyczne życie"

"Lekarze nie mogą zoperować guza mojej klatce piersiowej, który znajduje się na mojej tchawicy i który ostatecznie by mnie udusił" wyjaśniła Jackson w wideo opublikowanym na Instagramie. Mimo to wskazała na nadzieję w postaci "magicznej pigułki" bazującej na rybocyklibie, leku przeciwnowotworowym, która ma szansę zmniejszyć rozmiar guza. Aktorka, badając oczekiwaną długość życia przy takim leczeniu, dotarła do informacji, z których wynika, że jest to średnio 32,6 miesiącu życia.