Aktorka Olivia Munn jest po histerektomii. Lekarze wycięli jej macicę

Olivia Munn poddała się histerektomii

Aktorka udzieliła wywiadu magazynowi "Vogue". Ujawniła w nim po raz pierwszy, że potrzebna była piąta operacja, w trakcie której wycięto jej jajniki, jajowody, a także macicę. "To nie była kwestia łatwego wyboru, bo przez to już nigdy nie będzie mogła zajść w ciążę, ale był to wybór konieczny. Musiała pozbyć się z ciała hormonów, które mogły doprowadzić do nawrotu raka. Mogła brać leki i być przykuta do łóżka lub pozbyć się na zawsze tych organów, które produkują hormony" - podaje "Vogue".