Aktorka rozwodzi się po dwóch dekadach. Ustalili, co z alimentami

Kolejna para z amerykańskiego show-biznesu kończy małżeństwo. Leah i Angelo poznali się w 1996 roku w klubie El Floridita w Los Angeles, a ich miłość przetrwała niejedno wyzwanie. Przypomnijmy, że Leah do 2013 r. była członkinią scjentologów. Zaczęła zaciekle walczyć z organizacją, którą nazywa sektą. Sądzi się z nimi, wyjawia kulisy ich działalności i robi o nich programy telewizyjne. "Jak niektórzy z was wiedzą, odkąd uciekłam od scjentologów w 2013 r., nieustannie śledzą mnie ich agenci. Ci ludzie ukrywają się w cieniu, aby monitorować moje ruchy i to, z kim się spotykam, aby móc zdać raport z powrotem do agencji wywiadowczej - Biura Spraw Specjalnych, które podlega bezpośrednio Davidowi Miscavige’owi" (przywódca Kościoła scjentologicznego – dop. red.) - napisała jakiś czas temu.