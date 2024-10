Alanis Morissette przyjeżdża do Polski. Zagra koncert w Warszawie

W 2020 roku artystka wydała swój dziewiąty album studyjny Such Pretty Forks In The Road, który spotkał się z entuzjastycznymi recenzjami; po nim w 2022 roku ukazał się album medytacyjny The Storm Before The Calm. Po pandemii Alanis triumfalnie powróciła na scenę, z wielkimi, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce, Kanadzie, Europie, Ameryce Południowej i Azji. Jej ostatnia, licząca 35 koncertów trasa Triple Moon Tour latem 2024 roku sprzedała ponad 600 tysięcy biletów, zachwycając publiczność w pełnych salach w całej Ameryce Północnej.