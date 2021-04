Amazon goni Netfliksa. Ma już ponad 200 mln użytkowników

W przeciwieństwie do innych platform streamingowych Amazon Prime Video bardzo rzadko dzieli się informacjami na swój temat. Wiadomości związane z liczbą użytkowników przekazuje właściwie tylko raz w roku, w liście do akcjonariuszy. Jest to o tyle dziwne, że Amazon ma się czym chwalić. Przed rokiem poinformował, że liczba użytkowników Prime Video na całym świecie przekroczyła 150 mln osób. Teraz sięgnęła już 200 mln. Jest to wynik na poziomie Netfliksa – największej platformy VOD na świecie.