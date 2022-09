Ana de Armas dla WP: "Blondynka" była dla mnie najtrudniejszym doświadczeniem w całej karierze

Ana: Andrew twierdzi, że od początku upatrzył sobie mnie i nie wyobrażał sobie nikogo innego. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, zapytał, ile czasu potrzebuję, żeby przygotować się do zdjęć próbnych. To miała być scena pierwszej randki z Bobbym (Cannavale – Y. Cz.-H.) w restauracji. Powiedziałam, że około tygodnia. Nie pracowałam wtedy nad akcentem, nad głosem. Najbardziej zależało mi na zmianie koloru włosów, bo moje są naturalnie ciemne. Udało mi się znaleźć jakąś koszmarną blond perukę, nawet nie po to, żeby zobaczył mnie w niej Andrew, co raczej z myślą o innych ludziach, którzy razem z nim mieli oglądać to nagranie. Nakręciliśmy tę scenę... no i chyba wyszło dobrze. Potem były kolejne etapy: próby z kostiumami, próbne ujęcia z różnych kamer, z bliska, z daleka... I to wciąż była ta sama scena! Na końcu pojawił się jeszcze instruktor do pracy nad moim głosem i wszystko potoczyło się bardzo szybko.