Film o seksbombie wszech czasów. Spróbujcie dotrwać do końca

Co więcej, bazując na książce, Dominik urządził tutaj iście freudowską psychodramę. Wszystkie zachowania Monroe mają wynikać z jej trudnego dzieciństwa i relacji z matką, po której zresztą miała odziedziczyć gwałtowne wahania nastrojów. Monroe przybiera maskę czarującej gwiazdy filmowej, by zamaskować swoje prawdziwe "ja". Partnera nazywa "tatusiem", jakby była dzieckiem zwracającym się do rodzica. Trudno o bardziej dosłowne nawiązania do psychoanalizy. Już same zdjęcia filmu, nieustannie przeskakujące z koloru na czerń i biel, działają jako odzwierciedlenie burzliwego stanu umysłu Marilyn.