Andrzej Wasilewicz był bożyszczem Polek w latach 70. Pod koniec życia stał się cieniem samego siebie

W filmowej sadze o wojnie domowej Kargula z Pawlakiem Wasilewicz zagrał przystojnego mechanizatora rolnictwa Zenona Adamca, który zakochuje się we wnuczce obu chłopów i, o zgrozo, jeszcze przed ślubem, próbuje dorwać się do "konfitur". To był najsłynniejszy filmowy Zenek, aż do czasu pojawienia się Zenka Pereszczako w "Złotopolskich" i Zenka Martyniuka w biografii króla disco polo.