Anna Dymna kończy dziś 70. lat. "Przemijanie ma sens i nie musi być upokorzeniem"

Zawsze jestem w swoje urodziny nad polskim morzem. Pierwszy raz przywieźli mnie tu rodzice, jak miałam 10 lat. I tak już wracam od 60 lat. Zaczynałam do jeżdżenia pod namioty do Dębka, a gdy tam zrobiło się tłoczono, to odnalazłam takie miejsca jak Kopalino, Lubiatowo. Zawsze w lipcu tu jestem i spędzam urodziny jak w bajce.