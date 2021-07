Nigdy nie wiedziała, co zastanie w domu. "Przechodziłam piekło"

"Dymny był czystym człowiekiem, jak dziecko. Niektórzy ludzie, znający go tylko z wierzchu, mówili, że to dziki bandyta... no bo on do nich czasem wychodził już najeżony. Ale w środku był wrażliwym, delikatnym chłopcem. Gdy było mu źle, to mówił do mnie: <Mamuśku, ratuj mnie>, i tym mnie rozczulał" - wspomina w tej samej rozmowie.