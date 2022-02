Anna Dzieduszycka o filmie "Sukienka". "Chciałabym ludzi czegoś nauczyć"

Film "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka najpierw znalazł się na tzw. oscarowej shortliście, a teraz zdobyła nominację do Oscara. O polskiej produkcji, ale i samej Annie Dzieduszyckiej, czyli odtwórczyni głównej roli, robi się coraz głośniej. - Wszędzie widzę swoje zdjęcia. Oprócz tego mnóstwo ludzi dzwoni i do mnie pisze, a jeszcze nie nadążam nawet rozmawiać z najbliższymi. Chcę, żeby ta nominacja zmieniła perspektywę osób charakterystycznych, że będzie nas więcej w mediach, w filmie, teatrach. Że to nie będzie nic nadzwyczajnego, tylko normalnego. Mam nadzieję, że tak jak moja bohaterka Julka mówi, chciałabym tych ludzi czegoś nauczyć - powiedziała aktorka w programie WP "Newsroom".