Anna Maria Sieklucka zagrała w erotyku i zniknęła. Teraz pozuje fotoreporterom

Talent i urodę 28-letniej Anny Marii Siekluckiej rozsławiła, nie tylo w Polsce, ale i na świecie, ekranizacja erotycznego bestselleru Blanki Lipińskiej "365 dni" . Wcielająca się w rolę Laury Biel aktorka błyskawicznie zyskała ogromną popularność i nie zaszkodziły jej nawet fatalne recenzje produkcji. Instagramowe konto aktorki śledzi już 2,8 mln osób, co najlepiej świadczy o skali jej popularności. A warto wspomnieć, że do tej pory w swoim artystycznym dorobku Anna Maria Sieklucka ma dopiero jedną rolę filmową i jeden epizod w serialu "Na dobre i na złe".

Mimo ogromnego zainteresowania mediów początkująca aktorka raczej od nich stroni, nie podtrzymując rozgłosu na siłę. Rzadko udziela wywiadów. Jak wyznała niedawno, jest to celowe działanie.

Anna-Maria Sieklucka: "Przeczytałam książkę Blanki z ciekawości"

"Świadomie wybrałam drogę daleką od medialnego szumu i plotek, bo kreowanie swojego wizerunku za pomocą fake newsów nie jest mi do niczego potrzebne. Nie pasuję do tego światka, bo nie daję sobie w kaszę dmuchać. Jako kobieta i aktorka wyraźnie stawiam granice. Wolę opowiadać o swojej pracy niż o życiu prywatnym. Może dlatego po premierze nie dostałam zbyt wielu zaproszeń na wywiady czy kolejne sesje do magazynów. Albo wśród dziennikarzy mam złą sławę" - mówiła jesienią w rozmowie z magazynem "Party".