Anna Mucha w zmysłowym ubraniu. Internauci zasypali ją komplementami

26 kwietnia Anna Mucha skończy 41 lat, ale w jej przypadku metryka to tylko nic nieznaczące cyferki. Aktorka, którą niedługo zobaczymy m.in. u boku Gosi Rozenek w kolejnym filmie Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia", od lat zachwyca kobiecą figurą i seksapilem . Jest też osobą, która bardzo aktywnie działa na Instagramie. Ma tam rzeszę wiernych fanów (obserwuje ją blisko 830 tys. osób), dla których wrzuca kolejne zdjęcia i stories, zarabia na kontraktach reklamowych i dzieli się faktami z życia prywatnego.

Aktorce oczywiście zdarza się publikować też fotki o bardziej pikantnym charakterze . To sprawia, że internauci nie mogą narzekać na nudę. Mucha lubi pozować w skąpych strojach, które podkreślają jej kształty. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego zdjęcia, które pochodzi z sesji. Wyeksponowane są na nim przede wszystkim jej zgrabne nogi oraz ponętny biust. "No cóż… Nie widzę przeszkód… A jakie jest wasze motto życiowe?" – napisała w opisie.

"Mucha nie siada", "Totalny ogień", "Ślicznie wyglądasz", "Petarda", "Sztos", "Bogini", "Piękny widok", "Seksbomba jak zawsze" – to część z nich. Inni starali się odpowiedzieć na rzucone pytanie gwiazdy, zdradzając motto, któremu hołdują na co dzień. Ale zdecydowanie dominują zachwyty nad urodą gwiazdy, co akurat w przypadku jej wpisów na Instagramie jest normą.