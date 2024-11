Ariana Grande i Ethan Slater: premiera "Wicked" w cieniu romansu

"Pracujesz tak ciężko, by rozwijać swoją karierę. Poświęcasz czas i dokonujesz wielu wyrzeczeń, a ludzie tak szybko ci to odbierają. Najważniejsze, że są szczęśliwi, to ich życie" – powiedziało źródło bliskie Slaterowi dla The Post. Romans Grande i Slatera, choć budzi kontrowersje, przyciąga uwagę przed premierą jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji filmowych roku.