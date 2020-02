BAFTA 2020. Niefortunny upadek Ala Pacino

Al Pacino zbiera laury za rolę w filmie "Irlandczyk" Martina Scorsese. Aktor napracował się, bo film trwa wieczność (czyli ponad 3 godziny), ale prawdą jest, że jego postać jest ciekawsza niż to, co pokazuje główny bohater grany przez Roberta De Niro. Pacino nominowany jest do Oscarów, a tuż przed najważniejszą galą pojawił się na rozdaniu nagród BAFTA. Tu był nominowany w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy" za "Irlandczyka".