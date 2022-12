Bella Thorne została oskarżona. Miała wtedy zaledwie 10 lat

W pewnym momencie aktorka wyznała, że została oskarżona przez jednego z reżyserów, że flirtowała z nim w trakcie przesłuchań do roli. Thorne miała wtedy 10 lat. Ta sytuacja wciąż siedzi jej w głowie. - Próbuję znaleźć w sobie niemal winę. Zadaję pytanie: Co zrobiłaś, Bello? Co zrobiłaś? Sprawiłaś, że tak się poczuł - powiedziała.