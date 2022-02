Bezczelność bez granic. Oszust z Tindera chce dalej czerpać zyski z tego, co robił

Shimon Hayut, znany bardziej pod fikcyjnym nazwiskiem Simon Leviev, przedstawiał się jako "książę diamentów". Mężczyzna na potrzeby swojej działalności zbudował wielowarstwowe oszustwo. Poznane przez Tindera kobiety omamiał otaczającym go bogactwem, a później prosił o finansowe wsparcie. Jego ofiarom przez myśl nie przeszło, że luksus opłacany był z pieniędzy innych kobiet i same powoli stają się sponsorkami "księcia diamentów". W ten sposób Leviev wyłudził przynajmniej 10 mln dol. Kwota została oszacowana jedynie na podstawie danych od kobiet, które przyznały się do znajomości z oszustem.