BING - CZĘŚĆ 7: URODZINY I INNE PRZYGODY

OGÓLNOŚWIATOWY FENOMEN

Rodzice bardzo entuzjastycznie przyjęli nowy serial dla maluchów. Szybko zaczęli dzielić się zainspirowaną „Bingiem” twórczością swoich dzieci na portalach społecznościowych, a nawet ukuli popularną frazę WWFD (what would Flop do – co by zrobił Flop). Mali fani serialu z kolei zyskali miano Bingusiów.