"Bloodshot". Marne recenzje nowego filmu z Vinem Dieselem

Są już pierwsze recenzje i opinie na temat filmu "Bloodshot". Jak wypadła pierwsza ekranizacja komiksu wydawnictwa Valiant z Vindem Dieselem w roli głównej?

Zacznijmy od podstawowego pytania. Kim jest Bloodshot? To postać stworzona przez Kevina VanHooka, Dona Perlina i Boba Laytona w 1992 r. Bloodshot jest eks-żołnierzem, który dzięki wczepionym do krwiobiegu nanorobotom staje się chodzącą maszyną do zabijania.