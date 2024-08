Bogowie! Nareszcie serial do połknięcia za jednym razem. Recenzujemy "Kaos" Netfliksa

Wrzucam tu tę zgrabną metaforę nie bez powodu: w "Kaosie" śmiertelniczka (czyt.: zwykła kobieta) o imieniu Eurydyka umiera i zostaje wysłana do Hadesu. Zgadnijcie, kto za nią tam podąża, by przywrócić ją do świata żywych? Jeśli pamiętacie coś ze szkoły, to wiecie, że bezgranicznie kochający ją Orfeusz (tak się składa, że jest popularną gwiazdą rocka). Biedny zrozpaczony mąż nie ma pojęcia, że Eurydyka nie kocha go już od dawna i wcale nie ma ochoty wracać. W Hadesie bowiem odkrywa przerażającą tajemnicę bogów.