"Boże Ciało". Tomasz Ziętek o nominacji do Oscara dla filmu Jana Komasy

I stało się! "Boże Ciało" powalczy o Oscara w kategorii "Film międzynarodowy". Ale nie dla wszystkich było to takie oczywiście. Grający w filmie Tomasz Ziętek nie kryje zaskoczenia.

O "Bożym Ciele" niezwykle pozytywnie rozpisywały się amerykańskie media. Wasz film dostał błogosławieństwo prestiżowego "The Hollywood Reporter". Upatrujesz w tym szansy na zaistnienie za oceanem?

- Nie wiążę jakichś specjalnych nadziei z tym, że nagle posypią się oferty od amerykańskich producentów. Na razie bardzo cieszę się, że kolejne osoby zobaczą "Boże Ciało" . Bo przecież nominacja do Oscara niewątpliwie wpłynie na zwiększenie oglądalności naszego filmu. I to teraz się liczy.

- Czy przyjąć rolę? Po przeczytaniu scenariusza Mateusza Pacewicza nie miałem żadnych obiekcji. On bardzo subtelnie porusza problematykę i nie udziela prostych odpowiedzi. "Boże Ciało" stawia pytania, to przede wszystkim zaproszenie do dyskusji. Dlatego absolutnie nie miałem poczucia, że biorą udział w czymś niewłaściwym.