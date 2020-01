WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 3 oscaryboże ciałoLeszek Bodzak 32 min. temu "Boże Ciało" z szansą na Oscara. Leszek Bodzak, producent filmu: "Jestem bardziej oszołomiony niż zaskoczony" "Boże Ciało" znalazło się na wąskiej liście nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Konkurencja jest mocna, ale... Rozwiń Leszek bosek Frozen z polskiego dz … Rozwiń Transkrypcja: Leszek bosek Frozen z polskiego działa przede wszystkim Serdeczne gratulacje za ten sukces bądź Co wolisz jakim jest nominacje do Chyba pan jestem zaskoczony że jest na tak wózki liście Boże Ciało nagrody Nie wiem czy jestem bardzo zaskoczony bardzo szumią Bo jednak w ostatnich franky Przez ostatnie dwa trzy tygodnie Coraz częściej pracowaliśmy się w tej pierwszej piątce i coraz więcej Amerykański widziało nas Nie byliśmy przygotowani Że jednak terminacja może się zdarzyć Bo wiele wiele już chwilę już osób znających znających przemysł znający branże hollywoodzka potwierdziło No wynoszące 60 70% Wszystkie recenzje opinie i rosnący dobry Pijar Po prostu filmy Ale jednak już jak ta wiadomość trafia jak przychodzi to człowiek jest tak oszołomiony No 1 Kiedy robi się film To Co by nie mówić o oscarach to Każdy filmowiec Marzę o to żebyś przynajmniej nominowany Każdy No to Największe marzenia Jakie można mieć kiedy się kiedy się robi Fi I w momencie kiedy taka Przychodzi to to jest wielka radość jest takie totalna A poza tym dużo wywiadów i człowieka Zmęczenie Tak z pana punktu widzenia to że Boże Ciało w takim under dogiem trochę to znaczy nie miał jakieś tam nagród w Europie najwcześniej Tak tylko w Polsce to Ułatwia tak naprawdę szanse na oscarach czy jednak będzie Ale Boże Ciało mi o dużo nagród w Miało to żadnego za granicą miał nagrody w Wenecji miała nagrody Chicago dostało teraz nago Dla najlepszego aktora na festiwalu w palm Springs niezwykle ważnym barometrze Też dla filmów filmów zagranicznych Ono nie było w prawdzie na przykład nie startowało z takiej pozycji konkursu głównego w Kanna Języki start Parasite który zdecydowanym faworytem właśnie dzięki temu że ma ten stempel Kanie konkursu na glutka Ale właśnie ten odbiór na na wielu festiwalach Tego filmu Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć nawet na ilu ale Na pewno jest na 70 festiwali Na Który film dostał Na całym świecie I Ponad 40 terytoriów h45 na który został sprzedany Na wszystkich kontynentach Mateusz był taki barometr który mówił o tym że jest to film który rzeczywiście Trafia do widowni Świecie twoje imię Swoją wymowę Jest doceniany też Kolorowe kulki na z Natomiast fakt Start USA To pod tym względem Porwany sweter rankingi o których mówiłem podczas konferencji ranking jest przed trzech miesięcy ranking jeszcze dwóch tych No to różnica brzmienia bo przez 3 miesiące temu nie było nas Rankingu Jako jako Filmów które może znaleźć się wśród A w ciągu ostatnich tygodni Byliśmy już w To jest ta robota wykonana przez A masz coś mi się trochę inaczej zakodował w głowie Ale Czy Film dotarł do tych właściwych ludzi do jakich miał dotrzeć zakładała kampanię Tak Tak to się udało To się udało I na poziomie takim Dzięki naszej agencji prasowej Ja też lubię Film i i skutecznie walczyła o to żeby właściwy ludzie przychodzili na pokaz Żeby nie czytać takie oczywiste żeby komuś chciało napisać Nawet nie chodzi o to czy pozytywną czy negatywną Żeby w ogóle coś napisz Bo jedna Filmów jest tak dużo I amerykańscy dziennikarze amerykańscy Nie oglądałem wszystkiego co to jest już ciężkie żeby być wszystko więc na mój Kogoś żeby był skromny kochany polski film autorski nie takie łatwe ale to się W większości udało I dzięki temu dzięki temu ten film który Timmy Pokaż Zdobył też serca Widzów Zbudował sobie drogę do Domina Na Jakie planety filmy 2020 promocja do czasu Oscarów pub Oskara to dalej do czasu Oscarów też To ważne i też z czym wiąże jakieś na Nie ukrywam to jest Kampania komar Do kina Czyli nie to co do tej pory Która Do tej pory mieliśmy do czynienia Z kampanią piarowo mające na celu mające na celu budowanie świadomości filmów Będziesz opiniotwórczy A czymś innym jest walka o to teraz żeby też żeby też w kinach w Ameryce ludzie zobaczyli ten No jestem w rękach amerykańskiego dystrybutora więc Ciężko mi się wypowiadać na temat tego jakim to pójdzie ale mamy Dobrze skończmy jest emitowany to Fajny stan To Jeżeli chodzi o