Była dziecięcą aktorką. Gwiazdka "Step up" rozlicza się z przeszłością

Alyson Stoner należy do grona dziecięcych gwiazd popularnych stacji telewizyjnych, które żałują tego, że tak szybko zostały wepchnięte do show-biznesu. Stoner grała w takich filmach jak "Fałszywa dwunastka", a rozpoznawalność przyniósł jej udział w "Step up - Taniec zmysłów". Gdy grała w "Camp Rock", miała już na koncie teledysk do jednego z utworów Missy Elliot. Stoner po latach wróciła do "Step up 3D", a potem "Step up: All in". Jej ostatnia produkcja pochodzi z 2022 r. i jest to serial "Strażnicy sprawiedliwości". Już niedługo będzie można obejrzeć jej spowiedź w filmie dokumentalnym "Child Star", obnażającym kulisy życia młodziutkich, amerykańskich gwiazdek.