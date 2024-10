Byliśmy na planie podróżniczego show Prime Video z udziałem Blanki Lipińskiej i… przeżyliśmy trzęsienie ziemi

- To jest naprawdę trudne przeżycie, zwłaszcza dla kogoś, kto ma niskie ciśnienie, tak jak ja. U mnie waha się ono między 50 a 70. Tutaj jeszcze bardziej spada, więc męczysz się idąc z toalety do łóżka. Naprawdę masz zadyszkę, nie możesz oddychać i jest to odczuwalne zwłaszcza na początku. Pierwsza noc była naprawdę koszmarna, bo każdy z nas budził się przez to, że się dusił. Wrażenie jest takie, jakby ci ktoś siadł na płuca, a ty próbujesz złapać wdech i nie możesz. Oczywiście na miejscu mieliśmy lekarza , który dysponował tlenem i cały czas byliśmy zaopiekowani – mówiła Blanka Lipińska za kulisami.