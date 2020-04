Horror bez lukru. Zbliża się "Candyman"

Niby oryginalny " Candyman " doczekał się sequeli, ale były one tak marne, że Peele (tym razem jako autor scenariusza i producent) spuścił nań zasłonę milczenia i zaczął od miękkiego resetu. Miękkiego, bo film w reżyserii Nii DaCosty, mimo że jest przedłużeniem fabuły kultowego dzieła Bernarda Rose’a, i opowiada historię dorosłego już niemowlęcia z jedynki, pełni też rolę nowego otwarcia. Stąd bezpieczne będzie założenie, że do kina mogą się wybrać również ci, którzy opus magnum Rose’a nie oglądali. Ale niech lepiej obejrzą.

Co ciekawe, jego autorem jest Brytyjczyk, mistrz horroru Clive Barker, u którego kontekst klasowy był znacznie istotniejszy niż rasowy. Dla Rose’a z kolei - też Anglika, ale kręcącego za oceanem - jest on przynajmniej równorzędny. Ba, dość powiedzieć, że u Barkera tytułowy czarny charakter roztacza wokół siebie słodkawy zapach, stąd ksywka, i nosi pozszywane łachmany, skórę ma żółtawą, policzki zaróżowione, a usta zsiniałe.

Aby go zawezwać, wystarczy jedynie zwątpić, że istnieje, nie trzeba wypowiadać parokrotnie jego imienia przed lustrem. No i jest paskudnym typem. Nie to, że ten filmowy był przyjemniaczkiem, lecz dopisano mu kawał tragicznej historii miłosnej.

Przy czym prawdziwość owej historii nie ma tak naprawdę znaczenia, bo liczy się wyłącznie zawieszenie niewiary, to ono nadaje realność miejskiemu folklorowi. Stąd rodzi się pytanie, czy to człowiek wymyślił Candymana, czy to Candyman zmusił człowieka do wymyślenia siebie.