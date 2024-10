Cate Blanchett w 13 wcieleniach. Rewolucyjne manifesty na wystawie Juliana Rosefeldta

Wystawa "Manifesto" to jednocześnie powrót Festiwalu EnergaCAMERIMAGE po rocznej przerwie do przestrzeni Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wystawa potrwa do 17 stycznia 2025 roku. Kuratorem wystawy jest Marek Żydowicz, a organizatorem Fundacja Tumult we współpracy z CSW. Organizacja wystawy jest możliwa głównie dzięki wsparciu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest Partnerem Głównym wydarzenia. Pomocy udzieliła także Anna Kompanowska dyrektorka CSW w Toruniu, które jest współorganizatorem wystawy.