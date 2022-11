Cezary Pazura o sukcesie Dorocińskiego. “Przeciera szlaki”

Marcin zagrał wybitnie w “Gambicie królowej”. To jest dla niego przepustką międzynarodową. Zawsze uważałem, że to jest polsko-amerykański aktor - mówił Cezary Pazura o Marcinie Dorocińskim, który przebił się do Hollywood. Pazura stwierdził, że wierzył w niego od samego początku i cieszy się z sukcesu kolegi, który “przeciera szlaki” dla innych polskich aktorów. - Kto wie, czy dzięki niemu Pazura, Kot czy inny aktor nie dostanie tam roli - mówił w rozmowie z WP.

Rozwiń