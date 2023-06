Cezary Pazura skończył 61 lat. Odniósł wielki sukces i przeżył piekło

Pazura wcale nie był skazany na sukces i początkowo nic nie wskazywało na to, że będzie można mówić o nim "gwiazda kina i telewizji". Za pierwszym razem nie dostał się do szkoły filmowej, a gdy zaczął grać u najlepszych reżyserów, to pierwsze poważne pieniądze pojawiły się dopiero kilkanaście lat od debiutu.