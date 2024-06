Cezary Żak wrzucił zdjęcie z Barcisiem. Zaroiło się od komentarzy

Żak podzielił się w ostatnim czasie zdjęciem z Arturem Barcisiem, z którym zapowiada zbliżające się spektakle. A w komentarzach zaroiło się od miłych słów. "Zobaczyć Panów duet na scenie to było małe marzenie mojego męża, które dzisiaj zostało spełnione i to z przytupem! Bardzo za to dziękuję" - napisała jedna z internautek. "Duet idealny", "Dla mnie najlepsi", "Kozioł i Czerepach - kocham was, panowie", Dwóch największych szefów polskiego kina i telewizji. Proszę, zróbcie jeszcze jeden sezon 'Miodowych lat'" - piszą ludzie pod zdjęciem aktorów.