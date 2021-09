Chcecie festiwalu żenady? "Zapraszam" na nowy film Patryka Vegi

Wszystko się wykoleja, gdy nagle okazuje się, że to sataniści (!) odpowiadają w głównej mierze za handel dziećmi. Do tego są to ludzie o dużych wpływach, więc wszystko uchodzi im płazem. Jest to wątek tak idiotyczny, że najprawdopodobniej Vega zaczerpnął go z jednej z teorii grup określanych jako QAnon. Ci anonimowi ludzie wierzyli m.in., że Donald Trump prowadził niewidzialną dla ogółu wojnę z rządzącymi światem satanistami-pedofilami.