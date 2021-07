Zrobili to jako pierwsi. Netflix wprowadza obowiązek szczepień

Z przyczyn prawnych nowa reguła będzie obowiązywać tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przynajmniej na razie. Oznacza to, że każdy kto chce pracować przy produkcjach Netfliksa, musi się zaczepić. Obowiązek dotyczy zarówno obsady, jak i osób z ekipy filmowej pracujących na planie oraz w studiach filmowych. Co więcej, nawet osoby, które nie są bezpośrednio związane z produkcją filmu (czyli np. pracownicy firm cateringowych, kierowcy, fachowcy zaangażowani do budowy dekoracji) również będą musiały przedstawić dokument potwierdzający odbyte szczepienie.