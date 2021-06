Drastyczna przemiana. Pokazała się po metamorfozie

Magdalena Cielecka uchodzi za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. 49-latka słynie z chłodnej urody - ma jasną cerę, długie blond włosy i smukłą sylwetkę. Na najnowszym zdjęciu, które można znaleźć na jej instagramowym profilu, wygląda zupełnie inaczej. Wystarczyło, że pokazała się w wyjątkowo krótkiej fryzurce, by narobić zamieszania w sieci. "Od dziś do niedzieli 'Odyseja. Historia dla Hollywoodu' w Nowym Teatrze ostatnie spektakle, kolejne w październiku!" - napisała Cielecka. Natychmiast posypały się komentarze, jednak w większości odnosiły się nie do opisu dotyczącego pracy aktorki, a do jej wyglądu.