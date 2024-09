Córka Demi Moore o scenie seksu sławnej mamy. Musiała przerwać seans

Włączyła córce film z odważnymi scenami

Demi w najnowszym wywiadzie zdradziła, że sporo podróżowała w związku z promocją filmu "Substancja". Do tego stopnia, że córka wyznała, iż stęskniła się za sławną mamą. Moore wpadła na pomysł, by spędziły wieczór przy filmie "Ta ostatnia noc", w którym aktorka zagrała w 1986 roku. Okazało się, że nie był to najlepszy plan. Tallulah nie była bowiem gotowa, by oglądać mamę w odważnych scenach seksu. - Nawet nie powiedziała "seks". Powiedziała tylko: "Po prostu nie zdawałam sobie sprawy, że są tam takie sceny" - wyznała gwiazda. Moore musiała przerwać seans.