Córka The Rocka to skóra zdjęta z ojca. 21-latka poszła w jego ślady. Została aktorką? Wcale nie

50-letni Dwayne "The Rock" Johnson dziś jest popularnym aktorem filmów akcji. Ale karierę zaczynał jako wrestler. Prawie dwa metry wzrostu i potężna muskulatura, a do tego aktorskie zacięcie i rodzinna spuścizna - jego tata też był zapaśnikiem. Dwayne nie miał wyjścia, musiał zrobić karierę na ringu. Teraz pierwsze kroki jako profesjonalna wrestlerka stawia jego najstarsza córka Simone. Pozostałe dwie pociechy gwiazdora to jeszcze maluchy, ale Simone już kroczy śladami słynnego ojca.