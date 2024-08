Córka zdradza, co się dzieje u Bruce'a Willisa

Sytuacja Bruce'a Willisa zaskoczyła wszystkich. W ostatnich latach grywał w kiepskich filmach, które nawet nie miały swojej kinowej premiery, za co zgarniał nominacje do Złotych Malin. W końcu rodzina powiedziała dość. Chcieli, by ludzie wiedzieli, co tak naprawdę dzieje się z Willisem, który np. miał szczątkowe dialogi w nowych filmach. Okazało się, że Bruce ma poważne problemy nie tylko z pamięcią, ale w ogóle z mówieniem. W 2021 r. poinformowali, że cierpi na afazję. Dwa lata później przekazano, że u gwiazdora zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe. Coś, z czego już nie wyjdzie.