Craig, Brolin, Renner, Kunis, Close, czy Washington. Nowa część "Na noże" zachwyca obsadą

Szczegóły fabuły, czy jakiekolwiek informacje o postaciach są na razie trzymane pod kluczem. Trudno sobie jednak wyobrażać, by Johnson zrezygnował z formuły swoich poprzednich filmów z serii. Czyli: ekscentryczny detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig), zostaje wezwany do rozwiązania nietypowej sprawy, w którą zaangażowane są bardzo kolorowe, spowinowacone i niejednoznaczne postaci, z których każda miałaby motywację do tego, by zamordować swoich bliskich. Następnie dochodzi do gry w kotka i myszkę między mordercą a detektywem. Blanc, ryzykując życie, dochodzi do prawdy, zabójca zostaje pojmany, a potem wszyscy żyją długo i szczęśliwie.