Ćwierć wieku razem. Taki wynik to rzadkość w Hollywood

Zanim zagrał swoją życiową rolę detektywa Jamesa 'Sonny’ego' Crocketta w głośnym serialu "Policjanci z Miami" (1984-89), zasłynął w filmowo-telewizyjnym światku jako "six- time loser" – aktor, który sześciokrotnie wystąpił w pilotach seriali, które z braku powodzenia wśród widowni, nigdy nie doczekały się kontynuacji. Zła reputacja o mały włos nie przeszkodziła mu w otrzymaniu roli jednego z najbardziej znanych bohaterów seriali TV sprzed kilku dekad. Warta odnotowania jest jego rola w "Django" Tarantino. Najnowsza produkcja z jego udziałem to akcyjniak "Rebel Ridge" Netfliksa. W Stanach za to stacja ABC promuje właśnie nowy serial z jego udziałem "Doctor Odyssey". Na jego premierze Johnson pokazał się z żoną, Kelley Phleger.