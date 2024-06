Cyndi Lauper ogłosiła pożegnalną trasę koncertową. Zagra w Polsce

Kariera Cyndi Lauper

Cyndi Lauper jest nagradzaną autorką piosenek i artystką sceniczną, zdobywczynią nagród Grammy, Emmy i Tony, z globalną sprzedażą płyt przekraczającą 50 milionów egzemplarzy. Jej ikoniczny głos, wpływowy punkowy glam i energetyczne koncerty na żywo wyniosły ją na szczyt sławy. Lauper zdobyła nagrodę Grammy dla Najlepszego Nowego Artysty dzięki swojemu pierwszemu albumowi "She's So Unusual" i stała się pierwszą kobietą w historii, która miała cztery utwory z debiutanckiego albumu w pierwszej piątce, w tym jej hymn "Girls Just Want To Have Fun".