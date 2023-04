"Czułam się jak kawał mięsa". Ratajkowski wyjaśnia, dlaczego nie gra już w filmach

Po "Zaginionej dziewczynie" Ratajkowski próbowała zdobyć "poważne" role w filmowych produkcjach, ale proponowano jej tylko małe, nic nieznaczące role. Zdradziła, że walczyła o angaż w filmie Rubena Östlund "W trójkącie" (który zgarnął wiele nominacji do prestiżowych nagród, w tym do Oscarów), ale ostatecznie rola trafiła do Charlbi Dean.