Czy Jan Englert straci stanowisko dyrektora? Jest list otwarty

Dyrektorem Teatru Nardowego aż od 1998 roku jest Krzysztof Torończyk, Jan Englert zaś jest dyrektorem artystycznym od 2003 roku. W odpowiedzi na niepokojące pracowników instytucji o konkursie na ich nowego przełożonego, pracowniczki i pracownicy Teatru opublikowali list otwarty do Hanny Wróblewskiej . O zamiarze przeprowadzenia konkursu napisali, że jest on "zupełnie niezrozumiały i w naszym odczuciu doprowadzi do destabilizacji naszego teatru".

Z pisma dowiadujemy się, że już w czerwcu pracownicy Teatru napisali list do ministry, w którym wnosili o to, by przedłużyć kadencję Torończyka (a tym samym zapewne Englerta). W odpowiedzi na nie Wróblewska miała stwierdzić, że nie ma zastrzeżeń do dyrektora instytucji. "W związku z tym wysoce niepokojące i niezrozumiałe są dla nas doniesienia o dalszym zamiarze przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Naczelnego Teatru Narodowego w Warszawie, o którym my i nasza Dyrekcja dowiadujemy się z mediów" - stwierdzają na koniec sygnatariusze listu, czyli Zespół Artystyczny, Techniczny i Administracyjny Teatru Narodowego w Warszawie.