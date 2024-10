Dębska pokazała zdjęcie z najtrudniejszego okresu w jej życiu. "Przyjaciele i rodzina zbierali mnie do kupy"

Dębska nie wchodzi w szczegóły, co doprowadziło ją do takiego stanu, ale dokładnie opisuje, jak się wtedy czuła. "To był czas kiedy najdrobniejsze czynności sprawiały mi trudność. Kiedy przyjaciele i rodzina zbierali mnie do kupy. Kiedy ratowała mnie praca i to, że mogłam grać wesołe dziewczyny. Kiedy życzliwi ludzie pytali, czy na pewno wszystko jest w porządku. Kiedy poznałam prawdziwy smak wielu trudnych słów których wcześniej nie znałam. Kiedy wkładałam sukienkę i szłam na premierę uśmiechając się od ucha do ucha. Kiedy miałam wspaniały zawodowo czas, a wewnętrznie totalnie się rozpadałam" - pisze aktorka na Instagramie.