Diwa podbija Monachium. Adele przyciąga tłumy [RELACJA]

Gwiazda pojawiła się na scenie chwilę po 20:00 i rozpoczęła muzyczną wędrówkę od piosenki "Hello". Setlista obejmowała ponad dwadzieścia utworów, wśród których nie zabrakło największych przebojów artystki. Debiutancki krążek reprezentowały utwory, od których wszystko się zaczęło – piosenka "Hometown Glory", dzięki której Adele podbiła listy przebojów i dała się poznać światu oraz drugi singiel "Chasing Pavements". Z drugiej płyty ("21") pojawiły się takie utwory jak "Rolling In The Deep", "Someone Like You", "Set Fire To The Rain", "Rumour Has It", "One And Only" oraz "I’ll Be Waiting". Nie mogło zabraknąć piosenki z Jamesa Bonda "Skyfall", którą odśpiewała razem z tłumem bawiącym się na stadionie. Wzruszeń dostarczyły utwory z najnowszej płyty "Easy On Me", "I Drink Wine" czy "Hold On". Koncert zakończyło "Rolling in the deep" z przepiękną pirotechniczną oprawą - w niebo wzbiły się fajerwerki, a wokół sceny pojawiły się płomienie.