Dla "Boksera" stał się bestią z ringu. "Czułem, jakbym toczył walkę życia"

Jędrzej chce pokazać ojcu, że jest czegoś wart. Potem chce pokazać całemu światu, że może osiągnąć coś, co dla innych jest niewyobrażalne. Gdyby nie gniew, pewnie nic by nie osiągnął, bo to było jego paliwo do działania. Mam w pewnym stopniu szacunek do takiej osoby, która jest na tyle odważna, by robić to, co chce, wbrew wszystkiemu. Nie ma moim zdaniem mowy o tym, czy go lubię czy nie, bo to ujmuje tej postaci. Jak próbować lubić kogoś, kto wykracza poza nasze granice? Jędrzej to skomplikowany bohater.