Doda chce namieszać w Cannes. "Za chwilę będziemy tu znowu"

Przypomnijmy, że tydzień temu Doda poleciała do Cannes z ekipą filmową, z którą pracowała nad dokumentacją lokacji i obiektów do filmu. "To bardzo ważny etap produkcji, bo ostatnie 10 dni na planie spędzimy właśnie tu, m.in. na jednym z najdroższych i najpięknieszych jachtów w Europie"- pisała Doda.