Doda chce uniknąć skandalu? Podjęła kontrowersyjną decyzję

– Jeżeli trzeba będzie, to nie przyjdę na premierę. Myślałam o tym, bo nie chcę odwracać uwagi od aktorów i skupiać jej na sobie. Włożyłam w ten film całe serce i zależy mi, by dla całej ekipy to była ogromna trampolina zawodowa, powód otwarcia im nowych drzwi – powiedziała w rozmowie z "Vivą".