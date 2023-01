Doda chce zrobić film z Edwardem Miszczakiem. Ma już konkretny pomysł

Wykonawczyni hitów "Melodia ta" i "Wodospady" zdradziła, jaki konkretnie gatunek filmowy w tym wypadku by ją interesował. - Chciałabym zrobić komedię sensacyjną. Oczywiście ciężko będzie pobić produkcje TVN-owskie, bo to są filmy, które do tej pory mają niesamowite frekwencje, na przykład "Listy do M.", więc mielibyśmy wysoko postawioną poprzeczkę. Ale myślę, że gdyby Edward Miszczak dałby mi zielone światło, to zrobiłabym coś spektakularnego - wyznała artystka, która może się poszczycić ogromnym sukcesem filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego była producentką kreatywną.