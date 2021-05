Doda wybrała się w góry. "Czasami nie mam dokąd wracać"

W styczniu premierę miała mieć ekranizacja bestsellerowej powieści Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju", której reżyserią zajęła się Maria Sadowska, a produkcją Doda z mężem. Z powodu pandemii i lockdownu jego twórcy odłożyli jednak premierę, czekając na lepsze czasy. Póki co, Doda pokazała swój film tylko niewielkiej grupie zaufanych osób. Niedługo potem do producentki zaczęły trafiać pierwsze pozwy. "Właśnie dostałam pismo przedprocesowe od prawników, że mam przemontować film, bo inaczej jak ta osoba akurat będzie w filmie zdemaskowana, to będę miała proces" - Doda relacjonowała jakiś czas temu na InstaStory. Gwiazda zaznaczyła wtedy, że nie przejmuje się tymi groźbami i nie ma zamiaru niczego przemontowywać.