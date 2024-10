Dolly Parton przekazała okrągły milion dolarów na pomoc ofiarom huraganu

Dolly Parton aktorka

Parton to jedna z największych ikon muzyki country, ale jest artystką wszechstronną, której kariera to także aktorskie dokonania. Jej debiutem pełnometrażowym był film "Od 9 do 5", gdzie wystąpiła u boku Jane Fondy i Lily Tomlin. Inny znany film z jej udziałem to "Stalowe magnolie". Otrzymała trzy nominacje do Złotego Globu oraz dwie do nagród Emmy. Ma 78 lat.