Dolores Hart porzuciła Hollywood dla zakonu: "Bóg mnie wezwał"

Jej historia była także tematem nominowanego do Oscara filmu krótkometrażowego w HBO, zatytułowanego "God Is the Bigger Elvis", wydanego w 2012 roku. Dziś Hart otrzymuje setki listów od ludzi z całego kraju, którzy szukają wskazówek, jak mieć bliższą relację z Bogiem. W rozmowie z Fox News Dolores Hart zdradziła, dlaczego zdecydowała się opuścić Hollywood.

- Myślę, że każdy powinien zrozumieć, że była to dramatyczna zmiana. To nie było coś, co planowałam. Myślałam, że skupię na karierze w Hollywood. Jednak to powołanie pokazało mi prawdziwy cel mojego życia. Wtedy zaczęłam zadawać sobie pytanie: "Co ja robię w Hollywood? Dokąd mnie to zaprowadzi?". Na szczęście szybko to zrozumiałam i potraktowałam jako dar. Miałam szczęście. Bóg mnie wezwał - wyznała 82-latka.