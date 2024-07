Dopiero co razem grali. "Krystyna Janda wysłała nam zdjęcie pana Jerzego ze szpitala"

Wybitny, niezwykły, jedyny w swoim rodzaju

- To jest potwornie smutna wiadomość. Polska kultura straciła osobę wybitną, niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju - mówi aktorka. - Znaliśmy się od dawna, obserwowałam go i zachwycałam się jego grą od kiedy byłam nastolatką. Jego filmy z lat 70. i 80. to dzieła, które mnie ukształtowały jako aktorkę. Miałam wtedy jedno wielkie marzenie: być jak Jerzy Stuhr, znaleźć się z nim na ekranie. Udało się to w filmie Piotra Szulkina "Ga, ga. Chwała bohaterom" w 1985 roku.